Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Merkezi ve Gölbaşı İlçesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince icra edilen operasyonlar sonucu, Adıyaman il merkezinde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Gölbaşı ilçesinde 'Silahla Tehdit, Israrlı Takip, Konutta Silahla Yağma ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından aranan ve hakkında (5) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan (2) şüpheli şahıs Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PERRE