Şeriban ÖZÇAKMAK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 37 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 209 şüphelinin tutuklandığını ve 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarımızda 567 şüpheliyi yakaladık.' 37 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 209 şüpheli şahıs tutuklandı. 112'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri,

Düşük faizli kredi, yatırım danışmanlığı, ürün satışı, vize başvurusu, kiralık araç' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.'

