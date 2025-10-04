Mustafa Kamış - AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, PROMOGIFT İstanbul Kurumsal Tanıtım ve Reklam Ürünleri Fuarı'na katılarak, Hüseyin Teke'ye ait HASAT Şapka İşletmesi'ni ve birçok stantı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi.

Milletvekili Kurt ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, 'Bu önemli organizasyonda kıymetli hemşehrimiz Hüseyin Teke'nin işletmesi HASAT Şapka ile hemşehrilerimizin stantlarını ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledik. İş dünyamıza ve girişimcilerimize katkı sunan bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı ve bereketli işler temenni ediyorum' dedi.

