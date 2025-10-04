Şeriban ÖZÇAKMAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız' ifadelerini kullandı.

'Kentsel Dönüşüm Projeleri Hayati Öneme Sahip'

Depremin Türkiye'nin en sancılı gerçeği olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Depremi engellemek elimizde değil ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren bizim kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdik. Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var' dedi.

'TOKİ, Yüzyılın Konut Projesini Hayata Geçirecek'

500 bin sosyal konut müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut üreten TOKİ, yüzyılın konut projesini hayata geçirecek. 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kiraları engellemek için ilk kez kiralık sosyal konut inşa edeceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız' ifadelerine yer verdi.

'Hamas Barışa Hazır Olduğunu Gösterdi'

İsrail'in kalıcı barış için Gazze'deki saldırılarını durdurmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen hafta ABD'de bu yönde temaslarda bulunduk. BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları tüm dünyanın gündemine taşıdık. Sayın Trump ile de bu konuyu konuştuk. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sumud filosu yolcuları 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacak' dedi.

'Her Fırsatta Yaptıklarını Yüzlerine Vuracağız'

Belediye başkanlarının tutuklanmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Bu skandalları ihbar eden CHP'li değil mi? Kaç kişinin haklarına girdilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler. Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz bunun takipçisini olacağız. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız' dedi.

Kaynak : PERRE