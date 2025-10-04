Şeriban ÖZÇAKMAK - AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi'nde suç işleyen çocuklara verilen cezaları artıran önemli düzenlemeler yer alıyor. Yeni düzenleme ile 18 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ile hukukçu milletvekilleri, '11. Yargı Paketi' olarak bilinen yeni kanun teklifine son şeklini vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yeni düzenlemeye göre Türk Ceza Kanunu'nun 'yaş küçüklüğü' başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılarak, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişiler için ağır suçlarda uygulanacak hapis cezalarının üst sınırı yükseltilecek. Böylece, ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 18 yıldan 27 yıla kadar, müebbet gerektiren suçlarda ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Kaynak : PERRE