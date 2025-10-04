Şeriban ÖZÇAKMAK - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile birlikte, kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kış lastiği takma zorunluluğu, daha önce 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasını kapsayacak şekilde uygulanıyordu.

Yeni uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE