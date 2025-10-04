Şeriban ÖZÇAKMAK - Umut Kervanı, Adıyaman'da 'Mağdur ve Yetimler Yararına' sloganıyla açtığı kermes ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara umut oluyor. Mimar Sinan Kültür Parkı'nda açılan kermeste, başta ev yemekleri ve tatlı çeşitleri olmak üzere, giyim, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak gibi birçok ürün hayırseverlerin satışına sunuldu.

Kadın ve erkekler için ayrı ayrı kurulan stantlarda birçok vatandaş alışveriş yaptı. Kermesten elde edilen gelirin tamamının ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

'Mağdur Ailelere Umut Olmaya Gayret Ediyoruz'

Açılan kermes ile ilgili bilgi veren Adıyaman Umut Kervanı Başkanı Mehmet Alan şunları söyledi:

'6 Şubat depreminden sonra yoğunlaşan yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Mağdur ailelere umut olmaya gayret ediyoruz. Umut Kervanı olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize genelde giyim, et ve gıda yardımında bulunuyoruz. Ancak bu ailelerimizden 'bizim nakdi ihtiyaçlarımız var' şeklinde dönütleri olunca kermes açamaya karar verdik. Dolayısıyla 4 ve 5 Ekim'de kermes yapmak için hazırlıklarımıza başladık, yoğun bir hazırlığımız oldu. Bugün itibarıyla da hazırlıklarımız bitti ve kermesimizi açtık.

'Adıyamanlı Halkımızı Kermesimize Davet Ediyoruz'

Kermesimizde, ayakkabıyla beraber giyim, tatlı çeşitleri ve yemek ürünlerimiz olacak. Adıyamanlı halkımızı 'mağdur ve yetimler yararına' sloganıyla yaptığımız bir kermese davet ediyoruz. Sabah saat 08.00'da kermesimizi açıyoruz, akşam saat 21.00'a kadar kermesimiz açık olacak.'

Kaynak : PERRE