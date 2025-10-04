AK Parti 24. Dönem Adıyaman, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili, şu anda Demokrasi ve Birlik Derneği (Dembir-Der) Genel Başkanı olan Mehmet Metiner, Kahta'ya geldi.

Metiner'i, Adıyaman Havalimanı'nda Kahta Dernek Başkanı İrfan Çetinkaya ve dernek yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Havalimanındaki karşılama sonrasında Metiner, Kahta Derneği'ni ziyaret ederek burada dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

Kahta'daki temaslarının ardından Sincik ilçesine geçen Mehmet Metiner, Dembir-Der'in Sincik Şube binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde yapılan konuşmada, Ramazan Akdağ'ın Dembir-Der Sincik İlçe Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı.

Metiner, burada yaptığı açıklamada, Dembir-Der'in toplumsal sorunlara duyarlı, yapıcı ve birleştirici bir vizyonla hareket ettiğini belirtti. Derneğin ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

