Şeriban ÖZÇAKMAK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı medya organlarında paylaşılan '65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor' iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Açıklamada, 9 bin 224 başvurudan yalnızca 196'sında rapor talep edildiği açıklandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim 2025 tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sında rapor talep edildiği belirtildi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, 'Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir' denildi.

Kaynak : PERRE