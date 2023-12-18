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Milletvekili Kurt, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan 2024 yılı bütçe görüşmelerinde sözünü aldığı Adıyaman- Çelikhan yolunda ihale aşamasına geldiğini müjdesini verdi.

Kurt, Uzun zamandır yapılması beklenen ve Adıyaman’ın Malatya ile bağlantısını da sağlayacak Adıyaman-Çelikhan yolu hakkında açıklama yaptı.

"Adıyaman-Çelikhan yolu ihaleye çıkıyor"

Kaza riski yüksek olan Adıyaman-Çelikhan Yolu yapımı 2024 yılı bütçesiyle birlikte ihaleye çıkacağını söyleyen Milletvekili Kurt,"Adıyaman’ın hayati önemdeki Çelikhan yolu için 14 Mayıs seçimleri sürecinde verdiği sözü tuttu bakanlık ve TCK Genel Müdürlüğü nezdinde konunun takipçisi oldu. Kaza riski yüksek olan Adıyaman-Çelikhan Yolu yapımı 2024 yılı bütçesiyle birlikte ihaleye çıkacak. Proje Kapsamında; 598 metre uzunluğunda 5 Adet Köprü ve 6.410 metre uzunluğunda 2 adet tek tüp tünel bulunacaktır. 7.5 km’si Bölünmüş Yol Sathi Kaplama, 31.5 Tek Yol Sathi Kaplama olmak üzere toplamda 39 Km’lik yolun ihalesinin 2024 yılında yapılması planlanıyor. "dedi.

"Yapım Maliyeti 5 Milyar TL olacak"

Projenin yapım maliyetine de değinen Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu projenin yapım Maliyeti 5 Milyar TL olacak. Hemşehrilerimizin talepleri noktasında ve şehrimizin ihyası için tüm Milletvekillerimizle seferber olduk. Şehrimizdeki projelerin Bakanlık ve Kurumlarda takibini yapıyoruz, Hemşehrilerimizin taleplerinin gerçekleşmesi için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak : PHA