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Alınan bilgiye olay, Pınarbaşı Mahallesi çevreyolu mezarlıklar mevkiinde meydana geldi. Yolda yürüyen Abdurrahman Coşkun'a sürücüsü ne plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçtı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Coşkun, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Abdurrahman Coşkun'un cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünü bulmak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA