Daha önce Ziraat Odası binasında hizmet veren kurum, bundan böyle çiftçilere daha geniş, erişilebilir ve teknolojik altyapısı güçlü bir ortamda hizmet verecek.



“Çiftçilerimize Daha Kaliteli Hizmet Sunacağız”



Açılış dolayısıyla açıklama yapan Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, yeni binanın Besni tarımı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Özhan, şunları ifade etti:

“Bugün, ilçemiz tarımı için yeni bir başlangıcın ilk günü. Bizlere emanet edilen bu değerli toprakları işleyen, alın teriyle ülkemizin gıda güvenliğine katkı sağlayan kıymetli çiftçilerimizin daha kaliteli, daha hızlı ve daha verimli hizmet alabilmesi en büyük önceliğimizdir. Bu düşünceyle yola çıkarak, Besni ilçemize modern bir hizmet binası kazandırdık. Yeni hizmet binamızın tüm çiftçilerimize ve Besnimize hayırlı olmasını diliyorum.”



“Besni İçin Vizyon Geliştiriyoruz”



Milletvekili Özhan, Besni’ye yapılan yatırımların yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğe yönelik vizyonlara da hizmet ettiğini vurguladı: “Besni için sadece çalışmıyoruz; vizyon geliştiriyor, projeler üretiyor, sonuç alıyoruz. Geçmişten gelen mirasa sahip çıkarak geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yeni binamız, teknolojisiyle çiftçilerimizin bekleme sürelerini azaltacak, danışmanlık hizmetlerimizi daha rahat bir ortamda sunmamıza imkân tanıyacak ve hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyacaktır.”



Çiftçilere Yeni Hizmet Dönemi

Ali Erdemoğlu Mahallesi, Hastane Yolu üzerinde hizmete giren yeni bina; danışmanlık, proje geliştirme, tarımsal destek programları ve denetim hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak. İlçedeki çiftçiler, artık tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm iş ve işlemlerini daha modern koşullarda gerçekleştirecek.

Kaynak : PHA