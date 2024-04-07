Milletvekili Kurt, Türkiye genelinde çiftçilere 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi yatırıldığını bildirdi.

Tarım Orman Bakanlığı’nca Adıyaman’da, 128 tekne için 480 bin TL ‘Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği’, 2bin 347 çiftçiye 26 milyon 149 bin 814 TL mazot gübre desteği verildiğini kaydetti.

Küçük ölçekli balıkçılık desteği Atatürk Barajı ve Çat Barajı avlak sahalarında bulunan 12 adet avlak sahasındaki balıkçılara ve mazot-gübre desteğinin ise Adıyaman’daki tüm çiftçilere verildiğini belirten Milletvekili Kurt, diğer destekler peyderpey çiftçilerin hesaplarına yatacaktır.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA