AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek gecenin manevi anlamına ve birlik-beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Milletvekili Özhan mesajında, 'Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, manevi iklimin ruhumuzu kuşattığı mübarek Üç Aylara bir kez daha kavuşmanın derin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek mevsimin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili, bizleri bir kez daha aynı safta, aynı duada ve aynı samimiyette buluşturmaktadır' ifadelerine yer verdi.

Regaip Kandili'nin sadece bireysel değil, toplumsal ve evrensel anlamda da önemli bir gece olduğuna dikkat çeken Özhan, 'Bu gece, ellerimizi semaya açarken sadece kendi huzurumuz için değil; şehrimizin sükûneti, ülkemizin selameti ve tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşu için de dua ediyoruz' dedi. Adıyaman'ın köklü hoşgörü kültürüne ve toplumsal dayanışma ruhuna da değinen Özhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bizler, aynı sofrayı ve aynı kaderi paylaşan büyük bir aileyiz. Adıyaman'ımızın o köklü hoşgörüsü, birbirimize olan bağlılığımız ve sarsılmaz kardeşlik bağlarımız, bu manevi gecelerde daha da anlam kazanmaktadır.'

Milletvekili Hüseyin Özhan mesajının sonunda ise, 'Bu düşüncelerle; aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili ve Üç Ayları mübarek olsun. Bu mukaddes gecenin hanelerimize bereket, gönüllerimize inşirah ve tüm insanlığa huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' ifadeleriyle temennilerini dile getirdi.

Kaynak : PERRE