AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan 12 Eylül askeri darbesine yönelik yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesinin insan haklarını yok sayan bir müdahale olduğunu vurgulayarak, “12 Eylül askeri darbesi, millet iradesini hiçe sayan, ülkenin geleceğini karartan, insan haklarını yok sayan bir müdahaledir. O dönemde yüz binlerce vatandaşımız fişlenmiş, gözaltına alınmış, işkencelere maruz kalmış, binlerce insanımız mağdur edilmiştir. Bu süreç, demokrasiye olan güveni sarsmış, toplumsal hafızamızda derin yaralar açmıştır” dedi.

“Milletimiz darbelere karşı en büyük cevabı iradesiyle vermiştir.”

Türkiye’nin darbelere karşı en büyük cevabı milletin kendi iradesiyle verdiğinin altını çizen Milletvekili Özhan, “Bugün çok daha güçlü bir demokrasimiz var. Milletimiz 15 Temmuz’da olduğu gibi darbecilere ve vesayet odaklarına asla geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Artık hiçbir güç millet iradesinin üzerinde değildir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, geçmişte yaşanan acıların tekrar etmemesi için demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, darbe dönemlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kaynak : PHA