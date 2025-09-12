Bunlar da ilginizi çekebilir

“12 Eylül Darbesi’nin karanlığına teslim olmayan milletimiz, demokrasiyi her defasında yeniden ayağa kaldırmıştır. Geçmişin karanlık izlerini unutmuyor, geleceğimizi demokrasi ve milli iradenin gücüyle aydınlatıyoruz.”

Başkan Kablan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından 12 Eylül askeri darbesine ilişkin paylaşım yaptı. Başkan Kablan, “Geçmişin karanlık izlerini unutmuyor, geleceğimizi demokrasi ve milli iradenin gücüyle aydınlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

