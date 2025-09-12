İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına yönelik hazırlanan soruşturma kapsamında bugün ilk kez hakim karşısında çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin “usulsüz” olduğu iddiasıyla diploması iptal edilmiş, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle dava açılmıştı.

Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izleyici olarak katıldı. İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici takip etti.

Duruşmada, İmamoğlu’na tahsil durumu sorulurken, İmamoğlu "yüksek lisans" cevabını verdi. İmamoğlu'nun cevabı salonda alkışla karşılandı.

Duruşma devam ediyor.

