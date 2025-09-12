Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinden sonra konteyner kentlerde yaşayan vatandaşın tamamlanan deprem konutlarına ve yerinde dönüşüm kapsamında yapılan kalıcı konutlara taşınmaya başlamasıyla birlikte, Eylül ayı itibariyle su, abone devir ve emlak kayıt işlemlerinde rekor düzeyde artış görüldü.

900 abone ve devir, 1200 emlak kaydı

Müdürlük verilerine göre, sadece Eylül ayında önceki aylara oranla yaklaşık 4 kat artışla 900’e yakın yeni abone ve abone devir işlemi yapıldı. Bunun yanında 1200 civarında emlak kayıt işlemi gerçekleştirildi.

“Adıyaman, 11 deprem ili arasında ruhsatlandırmada en başarılı il”

Yaşanan yoğunluğa rağmen personelin özverili çalışmasıyla vatandaşların işlemlerini kısa sürede tamamladığını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlarımızın yaşadığı kayıpların ve zorlukların farkındayız. Kalıcı ve güvenli konutlara geçiş süreciyle birlikte özellikle abone işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Tüm birimlerimizle bu süreci hemşerilerimiz adına kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kimsenin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri aldık” dedi.

11 deprem ili arasında ruhsatlandırmada en başarılı ilin Adıyaman olduğunu hatırlatan Başkan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi, deprem illeri arasında yapı ruhsatlandırma alanında Türkiye’nin en başarılı belediyesidir. Bu başarı, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü dayanışmanın bir sonucudur. Hemşerilerimizin en kısa sürede sağlıklı yaşam alanlarına kavuşması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

