Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Adıyaman’da 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 36°C olacak. En düşük sıcaklığın ise 22°C olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar KKB yönünde 6.29 KM/S hızında, nem oranı 11% civarında, bulut oranının da 0% olması bekleniyor.

4 Eylül 2025 Pazar günü ise, sıcaklık 35°C olacak. En düşük sıcaklığın ise 23°C olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar KKB yönünde 6.55 KM/S hızında, nem oranı 13% civarında, bulut oranının da 0% olması bekleniyor.

Böylece, Adıyaman’da hafta sonu az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

