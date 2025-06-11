Bayram vesilesiyle devletin koruması altındaki çocuklarla bir araya gelen AK Parti heyeti, duygusal anların yaşandığı ziyarette çocuklarla bayramlaştı, onların mutluluğuna ortak oldu.

“Adıyaman sosyal hizmette Türkiye ikincisi”

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Mustafa Alkayış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 Yılı İl Müdürleri Karnesi’nde Adıyaman İl Müdürlüğü’nün 702.91 puanla Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldığını belirtti. Alkayış, şunları kaydetti:

“Adıyaman İl Müdürlüğümüz, çocukların izlenmesi, sosyal faaliyetlere erişimi, kadına yönelik şiddetle mücadele, koruyucu aile çalışmaları ve afet durumlarında sunulan psikososyal destek gibi birçok alanda örnek uygulamalara imza atmıştır. 10 başlıkta Türkiye birinciliği ve 3 başlıkta ikincilik elde edilmiştir.”

“Deprem sonrası başarı azmi takdire şayan”

Alkayış, özellikle 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’ın bu başarıyı elde etmesinin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin sosyal hizmet politikaları ve İl Müdürlüğü personelinin kararlı, koordineli çalışmaları sayesinde Adıyaman, sosyal hizmetlerde örnek bir kent haline gelmiştir. Bu durum bizim için gurur vesilesidir.”

“Sosyal hizmet insani bir alandır, rakamların ötesinde değerlidir”

Alkayış, açıklamasının devamında sosyal hizmetlerin yalnızca istatistiklerle ölçülemeyeceğini vurgulayarak şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

“AK Parti olarak sosyal risklerin azaltılması, dezavantajlı kesimlerin korunması ve toplumun her bireyine kapsayıcı hizmetlerin sunulması noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sosyal hizmet alanı; sadece rakamsal değil, insani dokunuşlarla ilerlemesi gereken bir alandır. Adıyaman’da bu yaklaşımı başarıyla sürdüren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, bu çalışmaların sürdürülebilir ve nitelikli şekilde devamını diliyorum.”

Kaynak : PHA