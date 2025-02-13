Basın toplantısına, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Alkayış, Adıyaman’ın dayanışma ve birlik içinde yaralarını sarmaya devam ettiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın Adıyaman’ı Ziyareti, Verilen Önemin En Somut Göstergesi"

Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem felaketinin yıl dönümünde Adıyaman’ı ziyaret etmesini, bölgeye verilen önemin en somut göstergesi olarak değerlendirdi. Ziyaretin, Adıyaman halkına verilen desteği ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

Milletvekili Alkayış, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı Adıyaman’da ağırlamaktan büyük onur duyduk. Deprem felaketinin yıl dönümünde, acılarımızı paylaşmak ve dayanışmamızı pekiştirmek adına bir araya geldik. Bu zor süreçte bizleri yalnız bırakmayan, yaralarımızın sarılmasına katkı sunan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum."

"Deprem Sürecinde Gösterilen Dayanışma, Milletimizin Büyüklüğünü Ortaya Koymuştur"

Alkayış, afet sürecinde destek veren tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve spor kulüplerine teşekkür ederek, bu süreçte gösterilen dayanışmanın milletin gücünü ve dostluk bağlarını perçinlediğini belirtti.

"Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz olmak üzere, afet sürecinde desteklerini esirgemeyen devletlerin temsilcilerine, kamu ve özel sektör yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve futbol kulüplerimizin kıymetli başkanlarına teşekkür ediyorum. Deprem sürecinde sergilenen yardımlaşma ruhu, milletimizin büyüklüğünü ve dostluk bağlarımızın gücünü bir kez daha göstermiştir."

"Deprem Yaralarının Sarılması İçin Çalışmalar Sürüyor"

Basın toplantısında, Adıyaman’da deprem yaralarının sarılması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Alkayış, sürecin yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın her zaman yanımızda olması ve deprem yaralarının sarılması noktasında bizlere verdiği güven, Adıyaman halkı için büyük bir güç kaynağı olmuştur. Son iki yılda Adıyaman’da yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Tüm sürecin yılsonuna kadar tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Alkayış, basın toplantısı sırasında görseller eşliğinde yapılan çalışmaları da kamuoyuyla paylaştı.

Adıyaman’da deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinin hız kazanması için yürütülen projelerin takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Alkayış, şehrin yeniden ayağa kalkması için çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA