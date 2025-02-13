Alkayış, Berat Kandili’nin manevi önemine vurgu yaparak, bu gecenin Yüce Allah’ın merhametine sığınma ve manevi arınma için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Milletvekili Alkayış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandili’ne bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek gece, Yüce Rabbimizin sonsuz merhametine sığınarak af dileyebileceğimiz, kalplerimizi arındırabileceğimiz ve manevi olarak yenilenebileceğimiz özel bir fırsattır."

Berat Kandili’nin günahlardan arınma, ilahi rahmete erişme ve kardeşlik bağlarını güçlendirme vesilesi olduğunu belirten Alkayış, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, ülkemizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını, milletimizin huzur, sağlık ve esenlik içinde nice kandillere erişmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Berat Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak : PHA