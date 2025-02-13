Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Binzet’in en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, belediye çalışmalarında onun eksikliğinin hissedildiğini vurguladı.

Tutdere: "Adıyaman’a Hizmet İçin Burak Binzet’in Özgürlüğüne Kavuşmasını Bekliyoruz"

CHP’li Meclis Üyesi Burak Binzet’in inşaat mühendisliği kimliği ile Adıyaman için önemli bir değer olduğunu belirten Başkan Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

"Biz meclis olarak dönemin başından beri bir çalışma arkadaşımızın yokluğunda çalışıyoruz. Sayın Mehmet Burak Binzet uzun süredir tutuklu. Aslında her ay bekledik, adalet tecelli eder, çalışma arkadaşımız aramıza döner ve bu mecliste Adıyaman halkına hizmet eder diye düşündük. Ancak bugüne kadar adalet kanaatimizce tecelli etmedi.

"Biz tarafsız ve bağımsız yargının işine karışmak niyetinde değiliz ama Adıyaman Belediye Meclisi olarak da artık arkadaşımızı bu sıralarda yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü hem inşaat mühendisliği mesleği nedeniyle hem de tecrübesi nedeniyle zor zamanda bu mecliste Sayın Burak Binzet’e gerçekten ihtiyaç var. Buradan dileğimiz, isteğimiz kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşması ve bu sıralarda bizlerle birlikte çalışmasıdır."

"Bir kez daha buradan tutuklu bulunan meclis üyemize Meclis olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tez zamanda özgürlüğüne kavuşmasını dilediğimizi ifade etmek isteriz."

Burak Binzet Neden Tutuklandı?

6 Şubat depreminde yıkılan ve Adıyaman’ı 4.derece deprem bölgesi olarak kabul eden 1975 yönetmeliğinin geçerli olduğu tarihte inşa edilen bir binanın fenni mesulü olan Binzet, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu görüldüğü için 16 Nisan’da tutuklanmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi raporlarındaki eksiklikler, raporları hazırlayan akademisyenlerin imzalarının kopyala-yapıştır olduğu ve skandal boyutuna varan hatalara ilişkin iddialar daha önce basına yansımıştı. Burak Binzet’in tutuklanmasına neden olan raporda da yönetmeliğin ve deprem ivmesinin incelenmediği, kaçak katın tespit edilemediği ve yapı yılı itibariyle Adıyaman’ın 4. Derece değil 1. Derece deprem bölgesi olarak hatalı şekilde değerlendirildiği belirtilmişti. Rapordaki hata iddiaları ve uzayan tutukluluk süresi, tutuklamanın siyasi bir neden taşıdığı şeklinde bir kanaat oluşmasına sebep olmuştu.

Binzet, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından, Meclis Üyeliği mazbatasını aldıktan birkaç gün sonra gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman kamuoyunda, Başkan Tutdere’nin de belirtiği gibi şehrin yeniden inşası sürecinde Binzet’in hizmetlerine ihtiyacı olduğu görüşü Adıyaman halkı tarafından da sıklıkla dile getirilen bir düşünce.

Duruşma Şubat Sonunda Görülecek

CHP’li Meclis Üyesi Binzet’in Şubat ayının sonlarında mahkemeye çıkacağı ifade ediliyor.

Binzet’in davası, Adıyaman’da deprem suçları kapsamında devam eden ve siyasi mülahazalarla yürütüldüğü iddia edilen yargılamalar arasında önemli bir örnek teşkil ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin tutukluluğunun sona ermesi yönündeki çağrısı ise, siyasi ve hukuki çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

Binzet’in duruşması öncesinde, yargı sürecinin nasıl işleyeceği ve kararın ne olacağı, Adıyaman kamuoyunda dikkatle takip ediliyor.

Kaynak : PHA