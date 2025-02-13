Adıyaman Üniversitesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında toplu sözleşme süreçlerinde alınan kararların uygulanması, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması ile birlikte diğer özlük ve mali haklarla ilgili talepler dile getirildi.

Toplanan kalabalık adına konuşan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Demir, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilen üniversite idari personeli, kadro ve pozisyon unvanları itibarıyla her üniversitede aynı yeterliliğe sahip olup aynı işi yapmaktadır. Ancak bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer merkezi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personel gibi iller veya kurumlar arası merkezî yer değişikliği hakkına sahip değildir" dedi.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite idari personelinin başka bir üniversiteye geçişi, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlıdır. Ancak muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine yol açmakta; çoğu durumda yer değişikliği talep edilen üniversitenin personel ihtiyacı bulunmadığından, lehe sonuçlanan muvafakat davaları dahi fiili bir sonuç doğurmamaktadır.

Halihazırda birçok üniversite, idari personelinin başka üniversitelere geçişini yönergelerle düzenlemektedir. Bu yönergelerde asgari görev süresi, kadro unvanı/hizmet sınıfı bazında kontenjan ve geçerli mazeret gibi çeşitli şartlar aranmaktadır. Ancak bu yönergeler arasında uygulama birliği sağlanamadığı gibi diğer üniversiteler açısından bağlayıcılığı da bulunmamaktadır.

Memur-Sen’in gayretleri sonucunda, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu 6. ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde idari personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği konusunda taraflarca çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda YÖK ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmüş olsa da henüz işleyen bir sistem oluşturulamamıştır. Bu nedenle, üniversite idari personelinin üniversiteler arası yer değişikliği işlemleri, toplu sözleşme hükmüne dayanarak YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir. Bu düzenleme, üniversiteler arası merkezî yer değişikliğine imkân tanıyacak şekilde hukuki ve fiili bir çerçeveye oturtulmalıdır.

3600 ek gösterge düzenlemesi, yıllardır kamu çalışanlarına verilen bir söz olup, milyonlarca memurun maaşını ve emeklilik haklarını doğrudan etkilemektedir. Adalet ve hakkaniyetin gereği olarak, çalışanların refahını artıracak bu düzenleme tam ve eksiksiz şekilde bir an önce hayata geçirilmelidir.

Üniversitelerde görev yapan idari personel, eğitimin ayrılmaz bir parçası olup, eğitim-öğretim sürecine önemli katkılar sunmaktadır. Ancak idari personel, eğitim-öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneğinden faydalanamamaktadır. Eğitimde eşitlik ve adaletin sağlanması adına, bu ödeneklerin idari personele de verilmesi gerekmektedir."

Sorunlar çözülene kadar mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Demir,"Memur-Sen olarak, üniversite çalışanlarının haklarını iyileştirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Öğretim elemanlarının ek ödemelerinin artırılması, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, sendika temsilcilerinin disiplin kurullarına katılımı, jüri üyeliklerine ücret ödenmesi, lojman tahsisinde idari personele yüzde 15 kontenjan ayrılması, lojman komisyonuna sendika temsilcisinin katılması, 50/d’li araştırma görevlilerinin 33/a’ya geçişi ve sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi gibi birçok düzenlemenin hayata geçirilmesini sağladık. Akademisyenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi, üniversite daire başkanlarına makam tazminatı verilmesi, araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkı tanınması, 3600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde merkezi yapılması, idari personele eğitim-öğretim ve geliştirme ödeneği sağlanması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve üniversite idari personelinin kurumlar arası geçiş hakkı kazanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA