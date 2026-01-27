

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır ile Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun da yer aldı.

Heyet, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleriyle yeni hizmet binasında bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, yerel basının şehir adına üstlendiği sorumluluklar ve basın mensuplarının çalışma koşulları ele alındı.

Milletvekili Mustafa Alkayış, cemiyetin yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlamasının hayırlı olmasını dileyerek, 'Basın mensuplarımızın emekleri ve şehrimizin sesi olma sorumluluğuyla yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum' dedi.

