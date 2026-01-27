Suriye'de yaşanan gelişmelere tepki amacıyla DEM Parti çevrelerinde başlatılan 'saç örme' protestosu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Protesto kapsamında DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, saçlarını ördüğü bir videoyu kişisel X hesabından paylaşarak eyleme katıldığını duyurdu.

Buldan'ın paylaşımının ardından çok sayıda DEM Partili isim ile partiye destek veren bazı sanatçılar da benzer paylaşımlar yaparak protestoya destek verdi. Kısa sürede yayılan paylaşımlar, sosyal medyada farklı görüşlerin karşı karşıya gelmesine yol açtı.

Protestoya, Türk milliyetçisi kesimlerden tepki geldi. İYİ Parti Adana Milletvekili ve Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, 'saç örme' eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkeş, saç örgüsünün Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek DEM Parti çevrelerinde başlatılan protestoya karşı çıktı.

Ayyüce Türkeş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 'Saç örgüsü bir Türk geleneğidir. Türk'ün neyi varsa çalmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı. Türkeş'in açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, DEM Parti'ye yakın çevrelerden de tepkiler geldi.

Kaynak : PERRE