“Vatandaşlarımız Her Şeyin En Güzeline Layık”

Milletvekili Mustafa Alkayış, memleketi Adıyaman’dan yaptığı açıklamada, Siverek-Narince-Kâhta yolunun hizmete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Proje aşamasından tamamlanmasına kadar büyük emeklerle hayata geçirilen bu yol, halkımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Yeni yolumuz, eskiye göre toplam mesafeyi 15 kilometre kısaltarak hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak. Aynı zamanda konforlu ve güvenli bir sürüş imkânı sunarak trafiğe çıkan hemşehrilerimiz için önemli bir kolaylık sağlıyor.”

“Turizmi Canlandıracak, Ekonomik Kazanımlara Kapı Aralayacak”

Hizmete açılan yolun sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sunacağını vurgulayan Alkayış, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yol, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’ya gidiş-gelişlerde önemli kolaylıklar sağlayacak. Ayrıca, bölgemizin tanıtımı ve ekonomisi açısından kritik bir rol oynayan turizmin daha da canlanmasına vesile olacak. İlimizin ve bölgemizin tanıtımında ve ekonomik anlamda elde edeceğimiz kazanımlarda turizmin hayatî bir önemi var. İnşa edilen bu yollar, bu kazanımların önemli bir parçası olacak.”

“Hizmette Sınır Tanımayacağız”

Yolun açılışını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür eden Alkayış, hükümetin ulaşıma yönelik attığı adımların vatandaşların yaşamını kolaylaştırma hedefiyle örtüştüğünü belirtti. Açıklamasını, “İnsanımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü faaliyette yer almaya ve elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu yolun halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.

Kaynak : PHA