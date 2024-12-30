"2024, Halk İçin Zor Bir Yıl Oldu"

Öcal, geride kalan yılın işçi, emekçi, çiftçi, memur ve öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyen bir dönem olduğunu belirtti. AKP iktidarının politikalarını eleştiren Öcal, "Bu hükümetin uyguladığı politikalar, ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöktü. 2024 yılını emekliler yılı ilan ederek dalga geçtiler, şimdi de 2025’i asgari ücret yılı ilan ederlerse hiç şaşırmayalım" dedi.

"Toplumu Kutuplaştırma Politikaları Devam Ediyor"

İktidarın sorunları çözmek yerine kutuplaştırma politikalarını sürdürdüğünü ifade eden Öcal, şu sözlerle eleştirilerini sürdürdü:

"22 yıllık iktidar olmanın şımarıklığıyla kendinden olmayan herkesi hain ilan eden bu zihniyet, halkın yaşamını iyileştirmek yerine muhalefet belediyelerinin yetki ve varlıklarına el koyarak vatandaşı daha da zor duruma düşürüyor. Kendilerini bu ülkenin sahibi sanıyorlar. Ancak artık şapkadan tavşan çıkarma dönemi geçti."

"2025 Seçim Yılı Olmalı"

2025 yılına dair umutlarını dile getiren Öcal, "2025 yılı, tek adam rejiminin son bulacağı seçim yılı olsun. Tüm halkımız için demokrasi, bereket, huzur ve gençlerimize umut dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA