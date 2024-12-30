Yeni Yılda Elektronik Çip Sistemi Devreye Girecek

Adıyaman Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından koordine edilen Hafriyat Yönetim Sistemi’ne yeni yılda elektronik çip uygulaması entegre edilecek. Hafriyat taşıyan araçlara monte edilecek çipler sayesinde, araçların nereden hafriyat aldığı ve nereye döktüğü anlık olarak takip edilecek. Bu sistemle birlikte, hafriyat taşımacılığında daha sıkı denetimlerin sağlanması hedefleniyor.

Başkan Tutdere, konuyla ilgili olarak, “Yeni yılda devreye girecek çip sistemiyle hafriyat yönetiminde dijitalleşme ve denetimi artıracağız. Kentimizin çevresel ve görsel sorunlarını çözerek gelecek nesillere yaşanabilir bir Adıyaman bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hafriyat Yönetimi İçin Sıkı Denetimler

Sistem kapsamında, Hafriyat Yönetim Sistemi’ne kayıtlı olmayan araçlarla çalışmak yasaklanacak. Hafriyat taşıma işini yapan firmaların, ruhsatlı ve izin belgeli araçlarla işlemlerini yürütmeleri zorunlu olacak. Ayrıca, uygulama dışındaki alanlara hafriyat dökümü yapan firmalara cezai işlem uygulanacak.

Belediye yetkilileri, bu sistem sayesinde yıllık taşınan hafriyat miktarının 1 milyon tona ulaşacağını öngörüyor.

Sıfır Atık Projesiyle Geri Dönüşüm Hedefi

Adıyaman Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) iş birliğiyle yürütülen “Sıfır Atık Yönetimi ile Sosyal Uyumun Sağlanması” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında:

9 adet elektrikli atık toplama aracı (transporter) satın alındı.

Geri dönüşüm hedeflerini desteklemek amacıyla Sıfır Atık Market kurulumu başlatıldı.

Atık Getirme Merkezi (AGM) için yer seçimi tamamlandı ve yapım projeleri üzerinde çalışılıyor.

Çevre Dostu ve Yaşanabilir Bir Kent Hedefi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen projelerin önemine dikkat çekerek, “Hafriyat Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık projeleriyle çevre dostu bir Adıyaman hedefliyoruz. Bu projelerle hem çevremizi temiz tutuyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA