Yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Adıyaman’da partisinin hukukçularıyla bir araya gelen Ak Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de hukukçulara çok büyük görevler düştüğünü, elbirliği içerisinde seçimlerden büyük bir başarıyla çıkacaklarını belirtti.

Vekil Alkayış, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti olarak her zaman haktan ve hukuktan yanayız. Halk iradesinin seçimlerde sandıklara yansıması, seçimlerin şeffaf bir ortamda yapılması konusunda Türkiye’de en büyük hassasiyeti Ak Parti göstermektedir. Bugün Ak Partili hukukçu arkadaşlarımızla 31 Mart yerel seçimleri öncesi bazı değerlendirmeler yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Şu ana kadar bütün seçimlerde görev alarak seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için ellerinden gelen gayreti ortaya koyan hukukçu arkadaşlarım, bu seçimde de ellerinden geleni yapacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır. Biz Ak Parti olarak geçmişten bugüne hep halkımıza inandık ve güvendik, halkımızın destek ve ilgisini kazandık. Bizim için en önemli ölçüt, iradesini sandığa yansıtan halkımızın teveccühüne mazhar olmaktır. Göstereceğiniz çabalarla, 31 Mart’ta ipi göğüsleyeceğimize ve parti olarak büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle, hepinize kolaylıklar dilerken saygı ve selamlarımı sunuyorum."



Kaynak : PHA