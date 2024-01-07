Kalıcı konutların hızla yükseldiğini belirten Alkayış, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'a AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Teşkilat Başkanı Sırrı Özbek, Merkez İlçe Başkan Vekili Mehmet Aslan ve teşkilat üyelerin eşlik ettiği incelemede kalıcı konutlarda örnek daireleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkıları ve Adıyaman Valiliğinin gayretleriyle çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının, Adıyamanlı vatandaşların bir an önce kendi kalıcı konutlarına kavuşmalarını sağlamak olduğunu aktaran Alkayış, Örenli’deki örnek daireyi gezip incelediğini ve bu konutların gerek iç ve dış donanımları gerekse estetik görünüşleri bakımından ferah bir hava taşıdığını, çalışmaların kesintisiz biçimde süreceğini dile getirdi.

Örenli kalıcı konutlarının 4 etap hâlinde toplam 3 bin 34 konuttan oluştuğunu, yaklaşık 500 konutta ince işçilik dâhil olmak üzere son aşamaya gelindiğini, diğer etapların kaba inşaatları ile taşıyıcı kolonlarının tamamlandığını, geri kalan kalıcı konutların ise önümüzdeki süreçte aşama aşama teslim edileceği bilgisini veren Milletvekili Alkayış, İşin planlamasından tamamlanmasına kadar bütün yetkili kurulların azimli çalışmalarının bulunduğunu ve Adıyaman inşa ve ihyası için emeği geçen herkese teşekkür etti.



Kaynak : PHA