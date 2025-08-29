AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda Zafer Bayramı’nın kolay kazanılmadığını vurgulayarak, “Doğu’su, Batı’sı, Kuzey’i ve Güneyi’yle birlik ve beraberlik içinde hareket eden milletimizin bütün fertlerinin bu zaferde büyük payı vardır” dedi.

Milletvekili Alkayış, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kaydetti:

“Şanlı tarihimiz dünyayı etkileyen, toplumların yaşantısına yön veren nice başarılar ve zaferlerle doludur. Milletimiz, var olduğu ilk günden beri vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkmak için elinden gelen mücadeleyi göstermiş; yeri geldiğinde vatan savunması uğruna canını vermekten kaçınmamıştır. İstiklal Marşı’mızda da vurgulandığı gibi “hür yaşamak” aziz milletimizin genlerinde, kodlarında, hayat felsefesinde vardır. Hür yaşamaya düşkün olan halkımız, bağımsızlığının önünde duran bütün engelleri ve tehlikeleri bertaraf etmeyi iyi bilir.”

“Artık cephelerin arttığı, savaş türlerinin çoğaldığı ve hayatın her alanında mücadelelerin verildiği bir çağda yaşıyoruz. Bizler de ülkemizi bütün vatandaşlarımızla birlikte –hiçbir ayrım gözetmeksizin- her alanda yeni zaferlere taşımak, önümüze çıkan engelleri aşıp milletimiz için durmadan çalışmak amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hedeflenen “Türkiye Yüzyılı” gayesini gerçekleştirip ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh seviyelere taşıyacağız. Çalışmalarımızı bu inançla sürdürmekteyiz. Kurtuluş Savaşı’mızın önemli ve nihai adımlarından biri olan 30 Ağustos Taarruz Harekâtı, ordumuzun ve milletimizin kesin zaferi ile sonuçlanmış ve düşman askerleri yurdumuzdan kovulmuştur.”

“Başta Gazi Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kahraman ordumuzu, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. İstiklal Şairi Akif’in dediği gibi, “Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!”. Vatanımızın her bir karış toprağında atalarımızın, şehitlerimizin kanı vardır. Onlar bu vatanı canlarıyla-kanlarıyla savundu ve bizlere emanet etti. Bu vatana sahip çıkmak için bizim de elimizden gelen çabayı göstermemiz lazım”

Kaynak : PHA