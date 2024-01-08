Adıyaman'daki hastane eksikliğini gidermek üzere depremden önce temeli atılan ve 6 Şubat depremlerinden sonra projesi duran eski Devlet Hastanesi alanında çalışmalar yeniden başladı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ile birlikte Turgut Reis Mahallesi’nde inşaatı devam eden 191 yataklı hastane alanında incelemede bulundu.

Yüklenici firma yetkilisinden inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Milletvekili Alkayış, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Adıyaman Devlet Hastanesi inşaat alanındayız. İnşaatın durumuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz ve ilgililerden bilgiler aldık. Burası Adıyaman’ın eski devlet hastanesi alanıydı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi faaliyete geçince burası yıkıldı. Ancak şehrimiz büyüyor ve insanlarımızın talepleri artıyor. Buranın yeniden hastane olması noktasında ciddi talepler oldu. 9 Ekim 2022 tarihinde buranın hastane olması için imzalar atıldı ancak 6 Şubat depreminden kaynaklı olarak çalışmalarda aksamalar oldu. Şuan iş makinaları çalışıyor. 2025 yılının ortalarında hastanemizi hizmete sunmayı planlıyoruz. Hastanemiz 150 yataklı olarak projelendirilse de 191 yatak olarak planlanıyor. Hemşerilerimizin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek bir kapasitede olacak. Uzun üre ihtiyaçlarını karşılayacak yatırmaları tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA