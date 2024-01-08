Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Kaymakam Süleyman Bakan, "Gençlerin her konuda fikirlerini özgürce beyan etmesi ve genç beyinlerden alınacak enerji ile yarınları inşa etmek istediklerini" ifade etti.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, "Gençlerle Baş Başa" ismiyle bir proje başlattı. Proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Bakan, gençliğin yönetime bakışı, Samsat'ta eğitim süreci, gençlerin Samsat'ta yapılması gereken çalışmalara ilişkin beklentilerini dinledi.

Kaymakam Bakan, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Karaçalı, Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe ile birlikte, Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde, Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Gençlerle Baş Başa Projesi kapsamında yapılan toplantıda katılımcılara, Samsat ve Eğitim ana başlığı altında, Samsat’taki eğitim durumu hakkında düşünceleri, eğitim kalitesinin arttırılması için neler yapılabileceği, okulda ve evlerindeki ders çalışma ortamları, nelere ihtiyaç duyulduğu, idare ve diğer kurumlardan beklentileri ile her türlü konuda düşüncelerinin aktarma şansı verildi.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, gençlerin yeni yüzyılımızın ilk kuşakları olduklarını belirterek, bu vizyon ile bilgi ve birikimlerini gençlere aktarırken, onlardan da alınacak enerji ile geleceği planlamak istediklerini, bu nedenle de onların özgürce kendilerini ifade edebilecekleri bir çalışma içine girdiklerini kaydettiği etkinlikte, "Gençlerle Baş Başa" projesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dinamik, vatansever ve idealist bir gençlik ile ülkemizi en gelişmiş ülkeler arasında zirveye taşımak, dünya devletleri arasında bayrağımızı her alanda dalgalandırmak için bizler her türlü yolu denemek zorundayız. Genç beyinlerden istifade etmek ve onları geleceğe hazırlamak için projeler geliştirmek durumundayız. Bu amaçla, "Gençlerle Baş Başa" isimli bir projeyi hayata geçirdik ve ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı sonunda projeye ihtiyaç duyulduğu ve yararlı olduğu sonucuna vardık. İnşallah önümüzdeki haftalarda projemizi daha da güçlendirerek devam ettirmeyi planlıyoruz."

Kaynak : PHA