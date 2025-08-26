“Türk milleti esareti hiçbir zaman kabul etmedi”



Başkan Önat mesajında, Büyük Taarruz’un Türk milletinin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Anadolu’yu sonsuza kadar Türk milletinin ebedi yurdu ilan eden Büyük Taarruz’un 103. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.



Türk milleti, Malazgirt’ten Dumlupınar’a, Sakarya’dan 15 Temmuz’a kadar her defasında vatanını, bayrağını ve istiklalini canı pahasına savunmuş, hiçbir dayatma ve esareti kabul etmemiştir.”



“Terörsüz Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz”



MHP İl Başkanı Önat, bugün de aynı ruh ve inançla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, “Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin gösterdiği istikamette, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Bağımsızlık destanı gururla yad ediliyor”



Mesajının sonunda Önat, şehitlere rahmet dileğinde bulunarak şu sözlerle açıklamasını tamamladı:



“Büyük Taarruz’un 103. yılında, aziz milletimizin bağımsızlık destanını bir kez daha gururla yad ediyor, vatan uğruna can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kaynak : PHA