Malazgirt Zaferinin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katılan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Teşkilat Başkan Yardımcısı, AK Parti Sivas Milletvekili ve Bölge Koordinatörü Hakan Aksu, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşıladı.

Başkan Kablan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teşkilat Başkan Yardımcımız ,Sivas Milletvekilimiz, Bölge Koordinatörümüz Sn. Hakan Aksu, Milletvekilimiz ve Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Mustafa Alkayış ile birlikte, Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA