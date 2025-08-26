Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Diyarbakır Yolu üzerindeki yeni kavşakta yaşandı. Mehmet U. yönetimindeki polis ekip aracı ile Bülent Y.’nin kullandığı 28 ES 471 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle polis aracı ve otomobilde büyük hasar oluşurken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Polis memuru ve araç sürücüsü Mehmet U., Polis memurları İsa Ö. ve Yunus A., Komiser Umut A., Otomobilde yolcu olarak bulunan Müslüm Ç. kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bir polis memurunun durumu ağır



Hastanede tedavi altına alınan polis memuru İsa Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan polislerin, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği’nde görevli oldukları bildirildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak : PHA