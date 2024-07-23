Metal kaplama, metallerin yüzeyine ince bir tabaka başka bir metal kaplanarak yapılan işlemdir. Bu işlem, metallerin korozyon direncini artırmak, estetik görünüm kazandırmak ve aşınmayı önlemek amacıyla gerçekleştirilir. Metal kaplama işlemi, çeşitli yöntemlerle yapılabilir ve her yöntemin kendine özgü avantajları bulunmaktadır

Metal Kaplama Yöntemleri

Metal kaplama işlemi farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

Elektro Kaplama

Bu yöntem, metal yüzeyine elektrik akımı uygulayarak kaplama yapılmasını sağlar. Genellikle nikel, krom ve altın gibi metallerin kaplanmasında tercih edilir.

Daldırma Kaplama

Metal parçalar, eritilmiş kaplama malzemesine daldırılarak kaplanır. Bu yöntem, sıcak daldırma galvanizleme olarak bilinir ve demir ile çelik yüzeylerin korunmasında yaygındır.

Vakum Kaplama

Metal yüzeyi, vakum ortamında kaplanır. Yüksek hassasiyet gerektiren elektronik parçalar gibi küçük bileşenlerin kaplanmasında bu yöntem kullanılır.

Kimyasal Kaplama

Kimyasal çözeltiler kullanılarak yapılan kaplama işlemidir. Özellikle bakır ve nikel kaplama işlemlerinde yaygın olarak bu işlem kullanılır.

Konya'da Metal Kaplama Firmaları

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Konya Plastik Firmaları

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Metal Kaplama Firmalarının Önemi

Metal kaplama firmaları, sanayinin pek çok alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bu firmalar, metal ürünlerin ömrünü uzatmak, dayanıklılığını artırmak ve estetik görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli kaplama işlemleri gerçekleştirmektedir. Özellikle otomotiv, inşaat ve elektronik sektörlerinde metal kaplama işlemleri büyük önem taşımaktadır.

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