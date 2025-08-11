2024 yılında yapımına başlanan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen 9,2 kilometre uzunluğundaki, gidiş-geliş toplam 4 şeritli Mersin Caddesi’nde, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yol çizgileri ile trafik işaret ve levhalarının montajı gerçekleştiriliyor.



Trafik güvenliğini artırmak ve sürücü yönlendirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Mersin Caddesi’nin modern ve güvenli bir ulaşım aksı haline gelmesi hedefleniyor.



“Modern şehir vizyonumuza katkı sunacak”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Mersin Caddesi’nin kentin en önemli ulaşım arterlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Adıyaman’ımızın trafiğine nefes aldıracak, şehrimize ikinci bir giriş kapısı kazandıracak bu proje, modern şehir vizyonumuza katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz Mersin Caddesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirdi. Yol çizgileri ve trafik işaretlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte caddemizdeki çalışmalar da sona ermiş oldu. Başta Mersin Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, destek veren kurumlarımıza ve özveriyle görev yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

