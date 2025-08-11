Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle, gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi’nin talep rakamlarına ilişkin bilgi verdi.



“Küçük tasarruflar büyük yatırımlara dönüşüyor”

Kurum, vatandaşların projeye güven duyduğunu belirterek, “Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla; 27,3 milyar TL’lik rekor talebe ulaştık. Bu talep, küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir” dedi.



Damla Kent projesinin diğer etaplarının da halkın erişimine açılacağını ifade eden Kurum, “Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA