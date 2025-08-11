Alınan karara göre, AK Parti’den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP’den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti’den İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon üyesi olarak görevlendirildi.



Komisyonun görev alanı

PKK’nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeleri görüşmekle görevli olan komisyon, TBMM’de grubu bulunan ve temsil edilen 12 partiden toplam 51 üyeden oluşuyor. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası bu partiye düşen 3 kontenjan, diğer partilere dağıtıldı.



Partilere göre üye dağılımı

Yeni görevlendirmelerin ardından komisyondaki üye dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: 22

CHP: 11

DEM Parti: 5

MHP: 4

Yeni Yol Grubu: 3

HÜDA PAR: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

TİP: 1

EMEP: 1

DSP: 1

Demokrat Parti: 1



Üçüncü toplantı yarın

Komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos’ta TBMM Tören Salonu’nda, ikinci toplantısını 8 Ağustos’ta gerçekleştirmişti. Üçüncü toplantı ise yarın yapılacak.

