Bahçeli, yazılı basın açıklamasında, Türkiye’nin ağırlaşan ve özellikle belediyeler başta olmak üzere birçok alana yayılan hukuki davalardan süratle kurtulması gerektiğini belirterek, “Sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır” dedi.



“Sorunların çözümünde milli birlik şart”

Bahçeli, “Bölgesel ve küresel meydan okumaların hızlandığı bu dönemde Türkiye’nin iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesi sevindiricidir. Birbirine eklemlenen ağır sorunların milli birlik ve dayanışma ruhuyla çözülmesinden başka makul bir seçenek yoktur” ifadelerini kullandı.



Gazze’deki insani kriz

Gazze’de açlık, susuzluk ve ilaçsızlığın devam ettiğini söyleyen Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planlarını “soykırım suçu” olarak nitelendirdi. Bahçeli, “Birleşmiş Milletler derhal harekete geçmeli, çok katılımlı bir ‘Barış Gücü’yle Gazze’deki katliam ve Siyonist projeye darbe indirilmelidir. Türkiye’nin İsrail’e karşı gösterdiği tepki haklı, haysiyetli ve hukukidir” dedi.



LGS ve sahte diploma tartışmaları

LGS ve sahte diploma iddialarının “terörsüz Türkiye” hedeflerini boşa çıkarmaya yönelik bir tertip olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, “Toplumsal güven ve huzuru baltalamaya çalışan sinsi planlar varsa bunlar titizlikle incelenmelidir” diye konuştu.



“Yargıdaki tartışmalar sonlandırılmalı”

Bahçeli, adli tatilin sona ermesiyle birlikte yargıyı saran “mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin” son bulması gerektiğini vurgulayarak, “Soruşturma ve kovuşturmalar bir an evvel tamamlanmalı, demokrasi ve hukuk güvenliği sağlanmalıdır” dedi.



“Terörsüz Türkiye” komisyonu

MHP lideri, bugüne kadar iki kez toplanan ve üçüncü toplantısını yapacak olan komisyonun “Terörsüz Türkiye” hedefinin yasal, hukuki, demokratik ve siyasi zeminini oluşturacağına dair inancını dile getirdi.



Balıkesir depremi

Bahçeli, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kaynak : PHA