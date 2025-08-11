Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 3 katlı binanın yıkılması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirmesi ve çok sayıda kişinin yaralanması olayıyla ilgili inceleme yapıldı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda, binanın inşaatını yapan müteahhit ile bina sahibinin “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan gözaltına alındığını açıkladı.



Bakan Tunç, soruşturmanın tüm ayrıntılarıyla sürdürüldüğünü belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak : PHA