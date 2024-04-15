Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, Mart ayında bütçe giderleri 692,8 milyar TL olurken, bütçe gelirleri 483,8 milyar TL'ye ulaştı ve bu da bütçe açığının 209 milyar TL olarak gerçekleşmesine neden oldu.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 618,3 milyar TL olurken, faiz dışı açık ise 134,4 milyar TL olarak kaydedildi. Geçen yılın Mart ayında 47 milyar 223 milyon TL açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yıl Mart ayında 208 milyar 965 milyon TL açık vererek önemli bir artış gösterdi.

Bütçe giderleri Mart ayında 692 milyar 807 milyon TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları 74 milyar 553 milyon TL ve faiz hariç harcamalar ise 618 milyar 254 milyon TL oldu. 2024 yılı için öngörülen bütçe ödeneklerinden Mart ayında 692 milyar 807 milyon TL gider gerçekleştirilmiş oldu.

Bütçe gelirleri Mart ayında 483 milyar 842 milyon TL'ye ulaşırken, vergi gelirleri 420 milyar 468 milyon TL ve genel bütçe vergi dışı gelirleri 50 milyar 593 milyon TL olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl Mart ayı bütçe gelirleri %68,7 oranında artış gösterdi.

2024 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 150,7 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 637,2 milyar TL oldu ve bütçe açığı 513,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 900,2 milyar TL olurken, faiz dışı açık 263 milyar TL olarak kaydedildi.

Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Mart döneminde 250 milyar 25 milyon TL açık verirken, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 513 milyar 482 milyon TL açık verdi. Faiz harcamaları 250 milyar 476 milyon TL olurken, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 900 milyar 204 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kaynak : PHA