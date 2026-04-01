Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, kentte bazı eğitim kurumları üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Demir, son günlerde Gölbaşı Anadolu Lisesi ve Belören İlkokulu üzerinden kamuoyuna yansıyan iddialara değinerek, sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamada, eğitim kurumlarındaki iş ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü ifade edilirken, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Süreç boyunca yapılan uygulamaların ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği aktarılırken, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürüldüğü bildirildi.

Norm Kadro Sürecine İlişkin Değerlendirme

Açıklamada, norm kadro düzenlemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla tamamlandığı ifade edildi. Süreçte herhangi bir öğretmenin mağdur edilmediği belirtilerek, uygulamaların şeffaf ve hukuki çerçevede yürütüldüğü kaydedildi.

Okullarda Yaşandığı İddia Edilen Süreçler

Demir, bazı sendikal faaliyetler kapsamında okullarda yaşandığı iddia edilen olaylara da değindi. Eğitim-öğretim saatleri içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunularak, okul düzeninin korunmasının önemine dikkat çekildi.

İddialara Yönelik Açıklamalar

Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak açıklamada, sürecin kayıt altına alındığı ve öğretmenlerin yaşananlara tanıklık ettiği ifade edildi. Açıklamada, eğitim kurumlarında görev yapan idarecilere yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hukuki Süreç Vurgusu

Demir, eğitim kurumlarına yönelik iddialar karşısında gerekli hukuki süreçlerin işletileceğini ifade etti. Açıklamada, kurumların işleyişine zarar verecek girişimlere karşı yasal çerçevede hareket edileceği bildirildi.

Açıklama Kamuoyuyla Paylaşıldı

Yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının işleyişinin korunmasının önemine vurgu yapılarak kamuoyuna bilgilendirme yapıldı. Açıklama, ilgili sürecin takip edildiği belirtilerek tamamlandı.