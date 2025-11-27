Kahta'da Bir İlk: Kitap Günlerine Yoğun İlgi

Ulusal düzeyde birçok yayınevinin stant açtığı Kahta Kitap Günleri, her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Başkan Mehmet Can Hallaç'ın çocuklar tarafından çevrilmesi ve imza taleplerine karşılık vermesi, fuarın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Başkan Hallaç, Perre Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, etkinliğin gördüğü ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Birincisini düzenlediğimiz Kahta Kitap Fuarı bugün beşinci günündeyiz. Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek bir fuar. Kahta'da çok büyük ilgi gördü. Özellikle öğrenci kesiminden çok ciddi bir rağbet gördü. Vatandaşlar çok ciddi bir rağbet gördü Kahta Kitap günleri. Şu ana kadar tıklım tıklım fuarımız dolmakta. Biz de o kadar beklemiyorduk. Bu aslında Kahta'nın bir potansiyelini de ortaya çıkardı. Kitaba merakını ve yazıya merakını bir kez daha gördük.'

Öğrencilere ve Öğretmenlere Kitap Çeki Desteği

Kahta Belediyesi, öğrencilerin fuara erişimi için ulaşım desteği sağlarken, kitap alışverişlerine de katkıda bulundu. Başkan Hallaç açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

'Bu kitap fuarında sadece kitap satışları değil, aynı zamanda yazarlarımız, birbirinden kıymetli yazarlarımız da burada hem sevenleriyle tanıştı, kitaplarını imzaladılar, söyleşiler yaptılar.

Kitap Fuarı'nda özellikle öğrencilerin bütün taşımasını belediyemiz tarafından yürüttük. Şu ana kadar 6 bin öğrenciye kitap almaları için birer çek verdik ve bu çeki sevdikleri kitapları almaları için kullandılar. Öğretmenler Günü dolayısıyla Pazartesi günü bütün öğretmenlerimize bir kitap çeki hediyemiz oldu.'

'Kahta'da Kitap Kültürünün Güçlendiğini Görmek Çok Değerli'

Başkan Hallaç, Kahta'nın geçmişten gelen kitap ilgisinin yeniden canlandığını vurgulayarak şunları söyledi:

'Benim gençliğimde gençler çok kitaba meraklıydı. Herkes kitap okurdu, birbirlerine kitap hediye ederlerdi. Kitabevleri vardı, öğrenciler kitap evlerinde buluşur, kitap kritiği yaparlardı. Ben tekrar bu potansiyeli gördüm. İnşallah bu bir geleneksel hale dönüşecektir. Hedefimiz budur.'

Etkinlik kapsamında 75 yayınevi ve 75 yazarın Kahta'da yer aldığını belirten Hallaç, yerel yazarların fuara kattığı değerin altını çizdi:

'Bu yazarlar arasında Adıyamanlı olan 35 yazarımız da kendi kitaplarını tanıttı, imzaladı ve sevenleriyle buluştu. Bu da önemli bir değerdi. Kahta'da sadece kitap okuma alışkanlığının yaygın olmasını değil, aynı zamanda yazar potansiyelinin de güçlü olduğunu görmüş olduk.'

'Seneye Daha Büyük Buluşmalar Olacak'

Başkan Hallaç, gelecek yıllarda daha geniş katılımlı bir fuar hedeflediklerini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'İnşallah bir sonraki kitap fuarında davet edemediğimiz yazarlarımızı daha yoğun bir şekilde burada ağırlayarak kitapseverlerle buluşturacağız. Kahta Kitap Günleri'nin geleneksel hale gelmesini arzu ediyoruz.'

