AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adıyaman'ın tarım ve kırsal kalkınma projeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Kurt, şehirde yürütülen orman köyleri destekleri, arıcılık faaliyetleri ve su yönetimi yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Milletvekili Kurt, orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyesini artıracak arıcılık desteklerini kritik bir adım olarak değerlendirerek, 'Yapılan kovan dağıtımlarıyla kırsal bölgelerimizde çiftçilerimizin ve arıcılarımızın kalkınmasına ciddi katkı sağlanmıştır' dedi.

Bal ormanları ve Atatürk Barajı çevresinin ağaçlandırılması projelerine destek talebini yineleyen Milletvekili Kurt, 2024 yılı sonunda Adıyaman genelinde 105 köyde toplam 770 bin gelir getirici fidan dikildiğini belirterek, ceviz, badem, kestane ve zeytin gibi türlerin dikilmesinin ekonomik ve çevresel faydalarını vurguladı.

Tarım alanındaki gelişmeleri de rakamlarla aktaran Milletvekili Kurt, son 23 yılda Adıyaman'da 67,2 milyar TL tarımsal destek sağlandığını, 29 bin ÇKS kayıtlı çiftçinin aktif üretimde olduğunu, meyve üretiminin %444 arttığını ve arı kovanı sayısının %133 yükseldiğini ifade ederek, kırsal kalkınma hibeleriyle 2 bin 447 yeni istihdam sağlandığını belirtti.

Milletvekili Kurt, DSİ tarafından şehre yapılan su yönetimi yatırımlarına da değinerek, 42 milyar TL yatırım ve 95 tamamlanmış tesis bilgisini paylaşarak, 'Adıyaman'da kapalı sistem sulama ve ana iletim hatlarının modernizasyonu su kayıplarını azaltmak için zorunludur. Bu konuda desteklerinizi talep ediyoruz' dedi.

Milletvekili Kurt konuşmasının devamında, şehrin kalkınması için yatırımların önemini bir kez daha vurgulayarak, 'Adıyaman'da yürütülen her bir tarım, su ve orman yatırımı şehrimizin geleceğini şekillendirmektedir. Tüm destekler için Sayın Bakanımıza ve kıymetli bürokratlarına teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE