'Kadına Yönelik Şiddette İlk Sıralarda Olmak Büyük Bir Utanç'

Yapıcı, Türkiye'nin kadına yönelik şiddet oranlarında dünya sıralamalarında üst basamaklarda yer aldığını hatırlatarak bunun toplum adına büyük bir utanç olduğunu söyledi. Şiddetin nedenlerinin geçmişte çoğunlukla feodal yapı ve eğitimsizlikle açıklandığını belirten Yapıcı, günümüzde sosyoekonomik gelişmelere rağmen şiddetin farklı biçimlerde devam ettiğini ifade etti.

'Eskiden bu durum yalnızca feodal yapıya ve eğitimsizliğe bağlanırdı. Ancak günümüz modern dünyasında da kadınlarımız şiddetin çeşitli yüzleriyle karşı karşıya. Ne yazık ki sonuç değişmedi; hâlâ ilk sıralardayız.' dedi.

'Sorunu Çözmek İçin Sonuçları Değil, Nedenleri De İncelemek Gerekiyor'

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca sonuçlara odaklanmanın yeterli olmadığını belirten Yapıcı, şiddeti doğuran tüm sebeplerin bilimsel yöntemlerle araştırılması gerektiğini söyledi.

'Eğer bir sorunu çözmek istiyorsak, yalnızca ortaya çıkan sonuçlara değil, o sonucu doğuran nedenlere de bakmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kalıcı çözümler üretebiliriz.' ifadelerini kullandı.

'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi İçin Hazırlıklarımız Sürüyor'

Genç Nesiller Derneği olarak konuya ilişkin araştırmalar yürüttüklerini ve bu alanda sorumluluk almaktan gurur duyduklarını belirten Yapıcı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitmen yetiştirmeye yönelik eğitimler aldıklarını kaydetti.

'Derneğimizde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında eğitmen eğitimi için çalışmalar yürütüyoruz. Bazı arkadaşlarımız bu eğitimleri tamamladı. Yakında bu konuda eğitimler vermeye başlayacağız.' dedi.

Kaynak : PERRE