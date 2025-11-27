Adıyaman Belediyesi, kent genelindeki cami ve mescitlerde hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerden gelen talepler doğrultusunda halıları yerinde yıkıyor, avlu ve bahçe bölümlerini tazyikli suyla temizleyerek vatandaşlara daha hijyenik kullanım alanları sunuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya çıkan ekipler, cami ve mescitlerde detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Son olarak Bahçelievler Mahallesi'ndeki İmam Hatip Lisesi Camii'nde halılar yıkanırken, bahçe alanı tazyikli suyla temizlendi. Ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) binasında bulunan mescitte ekipler halıları yerinde yıkadı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Cami ve mescitlerimiz hemşehrilerimizin sık kullandığı ortak alanlar. Bu nedenle ibadethanelerimizin temizliği ve bakımına özel hassasiyet gösteriyoruz. Gelen talepleri titizlikle değerlendiriyor ve ekiplerimizi hızlıca yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve düzenli ortamlarda ibadet edebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecek' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE