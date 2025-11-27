Adıyaman Belediyesi, şehir merkezindeki altyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı bir çalışma başlattı. İlk kazma, kentin ana arterlerinden Sağlık Ocağı Caddesi'nde vuruldu.

Yıllardır tıkanan mazgallar, kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu ve kanalizasyon hatları nedeniyle hem esnaf hem de mahalle sakinleri çözüm bekliyordu. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan çalışmalar, cadde altyapısını yenileyerek sorunlara kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor.

Yoğun bir tempo ile süren çalışmaları yerinde inceleyen esnaf, hizmeti 'yerinde ve önemli bir adım' olarak değerlendirdi. Deprem sonrası şehrin altyapısını modernize etme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Belediye ekipleri, tamamlanan altyapı sonrası cadde asfaltlaması da dahil olmak üzere çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesini planlıyor.

Kaynak : PERRE